Violenta mareggiata con effetti «devastanti» a Maratea

MARATEA (PZ) – Una "violenta mareggiata" ha interessato oggi la costa di Maratea (Potenza), tra Castrocucco, Acquafredda, Fiumicello e il porto con "proporzioni ed effetti devastanti" che ricordano "un evento simile avvenuto nel 1987". Lo ha detto il presidente del Consorzio turistico Maratea, Biagio Salerno, sollecitando "interventi di straordinaria emergenza per evitare ulteriori conseguenze sul bene turistico primario di Maratea che è il paesaggio costiero".

«Non ci facciamo mancare niente in questa primavera 2018, ci mancava la mareggiata – ha commentato sui social network il sindaco Domenico Cipolla –. Chiuso l'accesso al Porto e alla spiaggia di Fiumicello, danni notevolissimi su tutta la costa e soprattutto al Porto stesso. La tempesta continua e contro l'impeto del mare poco si può fare. Spero solo che alla fine, quando si farà la cernita, ritorni il sorriso sul volto di tutti».

LE PREVISIONI

Domani proseguirà l'ondata di maltempo al Sud e in Sicilia con precipitazioni piuttosto diffuse soprattutto in mattinata, con fenomeni a carattere di rovescio o temporale nel nord della Sicilia e sul settore ionico, quota neve in ulteriore calo fino ai 400-600 metri tra Puglia, Basilicata e Campania, intorno a 900-1000 metri tra Calabria e Sicilia. Verso sera fenomeni in attenuazione e in generale meno diffusi al Sud e sulla Sicilia. Nuvole compatte sul medio Adriatico, con residue e locali nevicate nell’entroterra fino a 100-300 metri. Nuvolosità variabile anche tra Umbria, Lazio e Sardegna. Sereno o poco nuvoloso al Nord e sulla Toscana. Temperature minime quasi dappertutto in calo, con deboli gelate al Nord anche in pianura; massime in calo anche sensibile al Sud e in Sicilia, con poche variazioni altrove. Sarà un’altra giornata ventosa su Ligure, alto Adriatico e in tutto il Centro-Sud, con venti settentrionali da moderati a localmente forti.