PISTICCI (MATERA) - È di quattro morti, il bilancio di un tragico incidente stradale, avvenuto la notte scorsa intorno alle 1.30 sulla Statale Basentana nel territorio comunale di Pisticci. Si tratta di quattro uomini, due di Ferrandina e uno di Tricarico, e una ragazza di Ferrandina. Sulle cause dello scontro frontale tra la Fiat Punto e la Seat Altea, sono ancora in corso gli accertamenti della Polstrada, intervenuta sul posto, ma sembra che una delle due auto abbia invaso la carreggiata opposta, forse per un colpo di sonno. I tre uomini sono morti sul colpo per le gravissime conseguenze dell’urto, mentre la ragazza è morta poco dopo l’arrivo in ospedale. I tre ferrandinesi pare stessero tornando da una serata trascorsa con amici a Bernalda, mentre il tricaricese stava andando al lavoro. Un epilogo drammatico della Pasqua, che fortunatamente era trascorsa senza incidenti stradali, nonostante il traffico sostenuto su tutte le arterie regionali.