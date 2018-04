Potenza, padre uccide figlio e si suicida: dramma al rione Betlemme

POTENZA – Un vigile urbano in pensione uccide il figlio con una pistola e poi si toglie la vita: è accaduto a Potenza, stamattina presto.

Il padre, 67 anni, si chiamava Giovanni Tramutola. Il figlio, 37, Giuseppe. Quest'ultimo è stato ritrovato in una Fiat Punto nera, con il paraurti anteriore danneggiato, nel cortile dell'abitazione alla periferia del capoluogo.

Vivevano insieme. A dare l'allarme, l'altro figlio, che aveva sentito il rumore dei colpi di pistola.

Pare che l'omicida-suicida sia morto non immediatamente ma in ospedale, ricoverato in un disperato tentativo di salvarlo.

Non si conoscono i motivi del gesto.