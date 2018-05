Maxisequestro di novellame sul tratto lucano della 106 e multa di 25mila euro

METAPONTO (MT) – La Guardia di Finanza di Metaponto ha sequestrato 123 casse contenenti 8 quintali di novellame di sarde (meglio noto con il nome di bianchetto o schiuma di mare), la cui pesca è bandita dalla Comunità Europea per gli effetti deleteri sulla fauna marittima. Di tale prodotto ittico è vietata finanche l’esposizione per la vendita nelle pescherie.

Il provvedimento è scattato durante un controllo su un furgone in transito lungo il tratto materano della strada statale 106 Jonica. Il mezzo procedeva a velocità sostenuta in piena notte in direzione di Reggio Calabria. Il pesce sequestrato aveva un valore commerciale di diverse decine di migliaia di euro. Al conducente, di origini calabresi, è stata comminata una sanzione amministrativa di 25mila euro per detenzione di prodotto ittico di taglia inferiore a quella minima consentita per la pesca.