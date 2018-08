MATERA – Un’improvvisa e violenta bomba d’acqua, ha investito poche ore fa, intorno alle 14.30, la città dei Sassi, creando grossi problemi ed allagamenti soprattutto nelle zone basse dei rioni di tufo.

Meno di due ore di pioggia battente, con tuoni e fulmini, sono bastati per inondare bar e locali turistici in piazza San Pietro Caveoso, con le stradine dei Sassi trasformate in fiumi.

Il nubifragio ha avuto degli effetti anche sullo stadio cittadino, tanto che il derby delle lucane in programma domenica per la Coppa Italia è stato rinviato.

Non è andata meglio in città, dove in via Nazionale è caduto un grosso albero, che ha ostruito la strada. La scena si è ripetuta nella parte bassa di via Nazionale, mentre in via La Martella si è registrato uno smottamento nei pressi del panificio San Giacomo. Disagi ed allagamenti anche in tutta la zona nord della città. La pioggia ha smesso di cadere con violenza solo da qualche minuto.