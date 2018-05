Ospedale San Carlo, giudice Romaniello condannata dal Csm

POTENZA – Il Consiglio superiore della magistratura ha chiuso con la sanzione della censura il procedimento disciplinare avviato a carico dell’ex presidente del Tribunale del riesame di Potenza, Gerardina Romaniello, dopo gli articoli sul “complotto contro il San Carlo” pubblicat Quotidiano del Sud, a partire da marzo del 2016.

La Romaniello, già trasferitasi a Salerno a causa del clamore suscitato dalla vicenda, è stata giudicata responsabile per l'accusa di aver speso il suo ruolo di magistrato per «conseguire vantaggi ingiusti», consistiti nella campagna stampa avviata dal quotidiano online Basilicata24 sull'inchiesta per omicidio colposo a carico di alcuni medici del reparto di cardiochirurgia del San Carlo, con lo scopo «di smuovere la supposta inerzia il pubblico ministero» titolare delle indagini per far «risaltare la responsabilità dei vertici dell'azienda ospedaliera», e propiziare una soluzione favorevole del contenzioso di lavoro tra l'azienda ospedaliera e il marito, cardiochirurgo a sua volta.

La sezione disciplinare dell'organo di autogoverno della magistratura, guidata dal vicepresidente del Csm Giovanni Legnini, ha accolto la richiesta avanzata dal procuratore generale della Corte di cassazione Mario Fresa, che ha parlato di una «vicenda grave che legittima la convinzione dei cittadini che chi svolge le funzioni di magistrato tutto può ottenere tramite il suo forte accreditamento con la stampa e i giornalisti anche in relazione a vicende, come nel caso di specie, del tutto private».

Ripercorrendo la vicenda Fresa ha sostenuto che la Romaniello avesse «deciso con il marito l’opportunità di rivolgersi alla giornalista (di Basilicata24, ndr) per diffondere mediaticamente ciò che il marito aveva contribuito a determinare», ovvero un audio in cui Michele Cavone, uno dei medici indagati per la morte, nel 2013, della paziente Elisa Presta, confessava – registrato sua insaputa – di aver lasciato “ammazzare” la paziente ai suoi colleghi, in particolare l'ex primario Nicola Marraudino, dopo una grave emorragia verificatasi durante le fasi iniziali di un intervento di sostituzione di valvole aortiche.

Il procuratore ha evidenziato anche i passaggi salienti della “contro-registrazione” effettuata di nascosto dalla giornalista di Basilicata24 dell’incontro con la Romaniello e il marito, in cui le venne fatto ascoltare per la prima volta l’audio di Cavone e le venne suggerito il tipo di articoli da pubblicare sulla vicenda.

Proprio la giornalista, sentita dal Csm nei mesi scorsi, ha ammesso di essersi sentita «in imbarazzo» per la presenza della Romaniello e «un po’ infastidita» dal suo atteggiamento «da maestrina», ma di aver acconsentito comunque a seguire le sue indicazioni. Quindi ha aggiunto di essersi resa conto, una volta ricostruita tutta la vicenda, che «le ragioni della Romaniello erano ragioni di interesse non collettivo ma personale», e che avrebbe anche pensato a non pubblicare più nulla solo che «era troppo tardi». Infine ha confermato che l’ex presidente del Tribunale del riesame l’aveva invitata a occuparsi di cronaca giudiziaria spiegandole che «poteva rivolgersi a lei per attingere notizie».

Il procuratore ha posto l’accento sulla «posizione di soggezione» di fronte al magistrato della giornalista, che proprio in quei giorni era preoccupata per un’indagine nei confronti del compagno, accusato di aver simulato delle minacce nei confronti suoi e di altri colleghi. Di questo stato d’animo, oltre che dell’interesse per lo “scoop” la Romaniello, secondo l’accusa, avrebbe «approfittato per realizzare il suo disegno», che si è concretizzato con la pubblicazione, ad agosto del 2014, dell’audio shock di Cavone, con le accuse agli «avversari medici» del marito, a partire dall’ex primario.

Per ultimo il pg ha evidenziato anche la vasta eco giornalistica creatasi attorno dalla vicenda, proprio grazie all’audio di Cavone, nei giorni e nelle settimane successive, che «ha dato un forte impulso se non al processo vero e proprio, perché questo è stato negato recisamente dalla dottoressa Piccininni (titolare dell’inchiesta sulla morte di Elisa Presta, ndr) in una serie di audizioni, quantomeno al processo mediatico». Fino all’arresto dei 3 cardiochirurghi coinvolti.

Dopo Fresa aveva preso la parola in aula il difensore della Romaniello, Arcibaldo Miller, chiedendo che la sua assistita fosse assolta perché la pubblicazione dell’articolo contestato non avrebbe portato all’auspicata soluzione del contenzioso aperto tra il marito e l’azienda ospedaliera. Miller ha anche denunciato un presunto “complotto” del Quotidiano per aver portato alla luce la vicenda. La decisione del Csm potrà essere impugnata in Cassazione dopo il deposito delle motivazioni.

LIBERTÀ DI STAMPA La Romaniello e il marito Fausto Saponara avevano chiesto l’inibizione giudiziaria del Quotidiano del Sud da ulteriori pubblicazioni che contenessero un elenco di parole sgradite sul caso che li riguarda e il sequestro preventivo “ante causam” di tutti i beni della società editrice, del direttore responsabile, e di due giornalisti. Della vicenda si era dovuto occupare il Tribunale di Avellino, dove ha sede la società editrice della testata, che a febbraio dell’anno scorso ha invece evidenziato l’«indubbio l’interesse della pubblica opinione all’informazione» sul caso Elisa Presta e il ruolo dell’ex presidente del Tribunale del riesame di Potenza e del marito cardiochirurgo Fausto Saponara nello scandalo che a settembre del 2014 ha sconvolto l’Azienda ospedaliera San Carlo.