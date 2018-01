Basilicata, primi giorni di saldi bagnati dalla pioggia

POTENZA – La Basilicata ha aperto in Italia la stagione dei saldi, prima regione ad offrire sconti che in alcuni casi arrivano già al 70 per cento: dalla mattinata di ieri, sia a Potenza sia a Matera, molti hanno cominciato la caccia all'affare, senza però file particolari - anzi con una certa lentezza - anche a causa del maltempo che sta colpendo diverse zone della regione.

Molti lucani stanno quindi approfittando in queste ore dei primi ribassi, in particolare per il settore dell'abbigliamento: rispetto agli anni precedenti, infatti, nelle regioni limitrofe i saldi inizieranno nei prossimi giorni (oggi i saldi cominceranno in Val d'Aosta, da venerdì 5 gennaio in tutte le altre regioni ad esclusione della Sicilia dove si parte sabato 6), concedendo così alla Basilicata una sorta di "esclusiva" per gli acquisti convenienti.

I commercianti lucani «non vogliono sprecare il vantaggio di essere la prima regione italiana ad avviare i saldi», commentano da Confcommercio imprese Italia di Potenza, secondo cui «anche per questi saldi, come è accaduto per Natale, sono le donne le "regine" dello shopping scontato».

Confesercenti ha stilato un'indagine dalla quale risulta che il un consumatore su due ha già in programma acquisti, con un budget medio di 150 euro a persona. Ma soprattutto «quest'anno gli sconti di partenza saranno più alti della media», ha affermato il presidente di Fismo Confesercenti, Roberto Manzoni. Il 56% parte con uno sconto del 30%, gli altri con promozioni ancora più alte. «I saldi invernali somiglieranno un black friday "sotto casa", solo più accessibile e di maggiore durata», sostiene la federazione dei negozi di abbigliamento.