Non è che proprio il Pd che è un po’ invecchiato?, abbiamo chiesto a Margiotta. Il quale ha risposto: «Bisogna ripensarlo dalle fondamenta e anche come strumento partito. Bisogna trovare modo diverso e nuovo di suscitare entusiasmo e speranza. Non basta avere tutte le carte in regola per le buone azioni di governo messe in campo. Sui diritti civili abbiamo fatto cose molto importanti, ma sono temi ed esigenze specificamente borghesi. Chi soffre e ha problemi per sé, i propri figli e la propria famiglia non ne è attratto. Pensa a soddisfare i suoi bisogni primari».

Ulteriore domanda: intende il nome, il simbolo?

Risposta di Margiotta: «Io nel mio ripensare il partito non mi sottrarrei dal ripensarlo fino in fondo. Non prenderei nulla come dogma. Sono affezionato al nome “Partito democratico” perché mi ricorda esperienze internazionali come quella degli Stati Uniti, però si sono superati nomi e loghi ben più radicati nella storia del Paese, come quelli che hanno dato luogo proprio al Partito democratico. C’è anche il paradosso che noi che siamo accusati di essere il partito di Renzi siamo gli unici che non hanno messo nel simbolo il nome del candidato premier. Io penso che questa campagna elettorale andasse fatta con un’esposizione maggiore della sua leadership, ma s’è detto che bisognava proporre Gentiloni come premier, quindi siamo rimasti a metà del guado. Detto questo, sarebbe cambiato poco. Però con un paio di punti in più Renzi sarebbe ancora segretario del partito».