Andare oltre il Pd? Il dibattito nazionale sulla proposta di Margiotta

POTENZA – Chi dice che bisogna andare «oltre» il Partito democratico esprime solo la sua opinione personale. Come pure chi sostiene che occorra trasformarlo in un movimento sul modello di quello del premier francese Macron, “En marche”.

Lo ha dichiarato ieri in un’intervista a Elisabetta Graziani per l’agenzia di stampa Lapresse il senatore lucano Gianni Pittella, già capogruppo dei Socialisti & democratici nell’Europarlamento.

Pittella ha risposto così a Sandro Gozi, sottosegretario agli Affari europei, che giovedì aveva parlato dell’esigenza di «andare oltre il Pd» e di rivedere il posizionamento del partito tra le grandi famiglie politiche europee. Un nuova apertura a quel cambiamento radicale evocato nei giorni scorsi, in un’intervista all'edizione lucana del Quotidiano del Sud, anche da un altro senatore lucano, Salvatore Margiotta, che da membro della segreteria nazionale del Nazareno aveva messo in discussione persino nome e simbolo dei democratici.

«Il Pd - ha dichiarato Pittella - ha aderito all’alleanza dei Democratici e Socialisti (S&D) creata dal Partito del Socialismo Europeo (Pse): quella è la sua casa in Europa e da lì deve dialogare con i macroniani, con Tripras, con quelle forze che si oppongono ai regimi illiberali in Ungheria, con le forze cattoliche che non vogliono “l’orbanizzazione” dell’Europa. Questa è la differenza di fondo con la Lega sovranista e con il M5s, che annacqua l’europeismo e appartiene allo stesso gruppo di Nigel Farage nell’Europarlamento».

Pittella ha negato spaccature , ammettendo soltanto «una normale dialettica in un partito che è uno fra i pochi, se non l’unico, a potersi dire democratico. Finora si è lavorato in maniera unitaria».

Quindi ha reso ancora una volta onore a Renzi per la scelta di dimettersi dalla segreteria, che perrò nulla toglie al suo ruolo di «leader e esponente di primo piano nel partito».

«Certamente non è esiliato - ha aggiunto il seantore -, non ha scelto la via di Cincinnato e ha diritto di parola nel dibattito, senza la presunzione di poterlo determinare: vergognoso sarebbe pretendere il contrario».

Infine sull’atteggiamento da tenere rispetto al governo Pittella ha ribadito: «Saremo minoranza costruttiva nel Paese. E questo perché ci sono differenze quasi abissali sul piano pragmatico tra il Pd e i due mezzi vincitori, M5s e Lega. Non saremo né aventiniani né quelli che boicottano: le proposte in contraddizione con il nostro programma le bocceremo, quelle che si avvicinano non le ostacoleremo».

Ieri sulle parole di Gozi, e i termini del rinnovamento che occorre al Pd è intervenuta anche la deputata marchigiana Alessia Morani, considerata una renziana di ferro, dichiarando che «il Pd così com'è non è sufficiente» e occorre una riflessione «sulla crisi delle socialdemocrazie in Europa».

«Macron è un leader importante a cui facciamo riferimento - ha aggiunto -, ma questo non vuol dire imitarlo e fare un En Marche».

Chiusura netta, invece, dal segretario reggente Maurizio Martina, che su Twitter ha dichiarato che «il Partito democratico non deve tornare indietro e non deve “andare oltre”. Il Pd deve rilanciare se stesso per essere la forza del cambiamento. Mai come oggi c'è bisogno di questo».

Duro anche Gianni Cuperlo, della minoranza dem, che rispetto alle «presunte volontà di “andare oltre il Pd”, uscire dalla famiglia socialista e aggregarsi al movimento di Macron in vista delle europee dell’anno prossimo, anche per evitare che quel movimento cerchi in Italia altri interlocutori, nello specifico 5stelle» ha scelto una perifrasi di Maurizio Ferrini di “Quelli della notte” con Renzo Arbore. «Non capisco e non mi adeguo». Ha dichiarato su Facebook. «Sono rimasto nel Pd - ha aggiunto - quando ha subito una scissione da sinistra e l’ho vissuta (quella scissione) come una sofferenza anche personale. Voglio partecipare alla ripartenza e ricostruzione del Partito Democratico. Oltre il Pd non so cosa vi sia, tendenzialmente, vista la forza che ancora raccogliamo e che non è affatto misera, temo ci sia la destra. Spero che su un tema come questo non vi siano ambiguità e che se chiarezza si deve fare la si faccia in fretta».