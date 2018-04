Consiglio regionale, la telenovela è finita: Vito Santarsiero (Pd) eletto presidente

POTENZA – Il Consiglio regionale della Basilicata, nel corso della riunione che si è svolta ieri a Potenza, ha eletto Vito Santarsiero (Pd) alla presidenza dell’assemblea: Santarsiero ha ottenuto 13 voti a favore, e cinque le schede bianche (i consiglieri Aurelio Pace, gruppo misto, e Paolo Galante, Realtà Italia, non hanno ritirato la scheda). Santarsiero, già presidente della Provincia di Potenza ed ex sindaco del capoluogo per due mandati, un passato nella Dc, all'ultimo congresso regionale del Partito democratico è stato in corsa per la segreteria sfidando Mario Polese, poi eletto, e Vittoria Purtusiello.

Dopo molti rinvii, l’assemblea ha quindi trovato un accordo sul nome per la presidenza: anche la seduta di ieri, convocata in mattinata, era stata più volte rinviata per nuove riunioni della maggioranza. Nel corso del pomeriggio, secondo quanto si è appreso, erano state diverse le ipotesi sul nome del nuovo presidente, arrivando anche a uno scenario che prevedeva l'azzeramento della giunta regionale.

«Vi ringrazio per un’elezione arrivata in maniera inattesa - ha detto Santarsiero - e sarà un ruolo sempre impegnativo anche per la brevità della mia azione». Il nuovo presidente ha poi ringraziato in aula «il mio partito, il segretario e il capogruppo che mi hanno proposto, in un momento di comune responsabilità che chiama il presidente e il Consiglio alla responsabilità di chiudere questa legislatura, completando il cammino legislativo e di programmazione di grande importanza, a partire dalla legge elettorale», evidenziando infine che ora «bisogna recuperare la fiducia dei cittadini in un ente che spesso viene visto con sospetto e recuperare quel ruolo che la Costituzione ci ha assegnato».

L'assemblea, nella tarda serata di ieri, ha eletto anche i vicepresidenti, Antonio Bochicchio (Psi) e Michele Napoli. I nuovi segretari sono Achille Spada (Pd) e Gianni Rosa (Lb-Fdi).