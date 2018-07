POTENZA - Il Tribunale del Riesame ha respinto il ricorso dei legali del governatore Marcello Pittella (Pd) contro l’ordinanza per cui è ristretto agli arresti domiciliari dal 6 luglio nell'ambito dell'inchiesta su concorsi truccati, corruttele e mala amministrazione nella sanità lucana. I giudici hanno chiesto 45 giorni per il deposito delle motivazioni. Soltanto dopo la difesa di Pittella potrà proporre un ulteriore ricorso in Cassazione.

Il governatore, che a fine giugno si era lanciato in campagna elettorale per il secondo mandato in Regione, è accusato di abuso d’ufficio e falso per 2 delle 4 selezioni prese di mira dai pm: quella per un posto da dirigente amministrativo e quello per 8 posti da funzionario riservato ai disabili, entrambi all’Asm.

Secondo i pm nel primo caso avrebbe propiziato la comunicazione delle tracce delle prove d’esame ai candidati “sponsorizzati”, dopo un incontro in Regione con l’ex direttore amministrativo dell’Asm, Maria Benedetto e un altro membro della commissione del concorso, il direttore amministrativo del San Carlo, Maddalena Berardi (entrambe ai domiciliari).

Nel secondo caso, invece, avrebbe suggerito alla stessa Benedetto, che era andata a trovarlo nella sua villa di Lauria, una serie di «correzioni» nella graduatoria provvisoria sottopostagli in anteprima, per avvantaggiare alcune persone da lui stesso indicate in una “lista verde”.