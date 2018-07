Crescono i no vax, ecco i Comuni lucani dove sottoscrivere la proposta di legge d'iniziativa popolare sulla sospensione dell’obbligo vaccinale

POTENZA – Il Comitato spontaneo di genitori lucani per la libertà di scelta e di informazione sui vaccini “Libertà è partecipazione” e GeCo “Genitori Consapevoli Basilicata” informano i cittadini lucani che anche in Basilicata è possibile sottoscrivere la proposta di legge di iniziativa popolare denominata “Sospensione dell’obbligo vaccinale per l’età evolutiva”, recandosi entro il 2 agosto presso gli uffici elettorali comunali muniti di valido documento di identità.

Sottoscrivendo il testo della proposta di legge, suddiviso in 4 articoli e consultabile sul sito ionondimentico.it, si ribadisce la volontà di abrogare totalmente ogni obbligo e coercizione in tema di prevenzione vaccinale, implementando invece un regime di raccomandazione attiva, supportato da corrette campagne informative che inducano le famiglie a compiere per i propri figli scelte consapevoli e di responsabilità.

Sottoscritta e promossa da 67 realtà italiane, tra gruppi, associazioni, movimenti e comitati, la proposta di legge di iniziativa popolare “Sospensione dell’obbligo vaccinale per l’età evolutiva” propone l’estensione del modello vaccinale Veneto, introdotto dalla legge regionale n. 7 del 23 marzo 2007, a tutto il territorio nazionale: un modello implementato e sperimentato in oltre 10 anni, che affianca all’offerta attiva e gratuita dei vaccini la verifica, il controllo e il monitoraggio di tutti i possibili eventi avversi.

Dall’entrata in vigore della legge regionale infatti, in Veneto sono state mantenute coperture vaccinali del tutto in linea con la media nazionale e si è potuto attuare un sistema di farmacovigilanza attiva che ha dato risultati importanti, ribaditi dagli stessi organi di controllo a livello nazionale: l’ultimo «Rapporto sulla sorveglianza post-marketing» redatto dall’Aifa (l’Agenzia italiana del farmaco) per il biennio 2014/2015, riporta infatti che ben il 55% di segnalazioni di eventi avversi proviene dal Veneto.

«Crediamo fermamente che la proposta di legge possa trovare il plauso di tutti i genitori, compresi quanti scelgono coscientemente di vaccinare i propri figli: essa infatti vuole valorizzare l’importanza di una scelta informata, consapevole e responsabile da parte delle famiglie, in un’ottica di alleanza terapeutica medico/paziente e di personalizzazione della profilassi vaccinale», spiegano i promotori dell'iniziativa.

Questo l’elenco dei comuni dove è sicuramente possibile firmare la proposta di legge fino al prossimo giovedì 2 agosto 2018, recandosi negli uffici elettorali (o anagrafe, in alcuni municipi) muniti di valido documento di identità: Potenza, Melfi, Lavello, Rionero in Vulture, Lauria, Avigliano, Senise, Pignola, Picerno, Brienza, Oppido Lucano, Ruoti, Calvello, Castelluccio Inferiore, Muro Lucano, Matera, Pisticci, Policoro, Montescaglioso, Ferrandina, Scanzano Jonico, Montalbano Jonico, Nova Siri, Miglionico, Tricarico.