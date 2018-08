M5S, archiviate le accuse su Caiata. «Ora qualcuno dovrebbe chiedere scusa»

POTENZA - «Il tribunale di Siena ha accolto la richiesta di archiviazione del procedimento pendente nei miei confronti» per riciclaggio.



Lo ha annunciato ieri Salvatore Caiata, vicepresidente del gruppo Misto-Maie alla Camera e presidente del Potenza Calcio.

«Tale richiesta era stata trasmessa dal pm lo scorso 16 luglio 2018. Sono sollevato e ringrazio tutti coloro che in questi mesi mi hanno testimoniato la loro vicinanza - ha aggiunto Caiata -. Ovviamente rimane l’amarezza per il danno portato alla mia immagine e alle mie attività di imprenditore. Ora continuerò con la serietà e con l’impegno che mi contraddistinguono ad essere sempre più utile alla mia comunità e ai cittadini che mi hanno dato la loro fiducia. Chi ha giudicato troppo in fretta oggi dovrebbe chiedere scusa».

Per Caiata si ipotizzava la violazione di una particolare norma antiriciclaggio, l'intestazione fittizia di beni.

La notizia della sua iscrizione sul registro degli indagati di Caiata era venuta alla luce, con un tempismo micidiale a meno di 2 settimane dalle elezioni politiche del 4 marzo.

L'inchiesta nei suoi confronti, che risale a metà del 2016 aveva preso di mira il passaggio di proprietà di diversi bar e ristoranti, tra cui la più famosa delle attività toscane dell'imprenditore potentino, il ristorante Il Campo nell’omonima piazza di Siena, ceduto, nell'estate del 2017, proprio a una società del gruppo “La Cascina”.

L'imprenditore di Potenza agli inizi del 2017 aveva ricevuto anche un avviso di garanzia e nell'estate di quell'anno aveva deciso di tornare nella sua Potenza per rilanciare la locale squadra di calcio, neopromossa dalla categoria Dilettanti in LegaPro. Quindi era stato scelto dal capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio come candidato per il collegio Potenza – Lauria. L'eco dell'inchiesta della Procura di Siena ha però incrinato il suo rapporto con i 5 stelle, che gli hanno contestato di averli informati di quella pendenza.

Il patron rossoblu, autosospesosi dal Movimento, ha sempre sostenuto di essere stato convinto dell'avvenuta archiviazione delle indagini.

Eletto alla Camera, nonostante un epilogo di campagna elettorale da separato in casa con i 5 stelle, Caiata è entrato a far parte del gruppo Misto. Ma ha ribadito più volte di auspicarsi una riappacificazione col Movimento, che ha atto della sua autosospensione lo ha sottoposto al giudizio dei probiviri.