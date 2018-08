Regionali Basilicata, l'associazione Coscioni candida governatore Maurizio Bolognetti

POTENZA - “Le elezioni sono una occasione per mettere a confronto innanzitutto le storie di persone alle quali affidare per anni alcuni dei beni più preziosi e delicati dei quali disponiamo, a partire dall'ambiente, dalla terra e dalle acque, per arrivare alla libertà di lavorare e fare impresa, passando per il coinvolgimento nella gestione della cosa pubblica”.

Lo dichiarano in una nota il segretario e il tesoriere dell’associazione Coscioni, Filomena Gallo e Marco Cappato.

La notizia arriva qualche ora dopo l'ufficializzazione della candidatura a governatrice della giornalista materana Carmen Lasorella, in campo con la lista civica "Luci".

“La storia di Maurizio Bolognetti è una storia di radicale limpidezza, di impegno di decenni per l'affermazione del diritto dei Lucani ad abitare una terra non più avvelenata dalle devastazioni ambientali e governata da una politica che sappia valorizzare e non depredare risorse pubbliche e private. È la storia di un militante dei diritti civili e politici, per decenni al fianco di Marco Pannella, in Basilicata ma anche in Italia e nel mondo, senza mai aver aspettato di avere potere per fare ciò in cui crede, ricercando con la nonviolenza - e con un pizzico di follia necessaria - di rompere gli schemi delle fazioni, del "partito preso", delle posizioni che cambiano secondo la convenienza del momento. Ecco perché Maurizio Bolognetti – concludono Gallo e Cappato - sarebbe per noi il miglior candidato alla Presidenza della Regione Basilicata: per mettere la forza del diritto e della democrazia al servizio di una rinascita che coinvolga e valorizzi le risorse umane, civili e ambientali di questa Regione”.

Nel gennaio 2017 Bolognetti è risultato il terzo classificato tra i candidati "Lucani del 2016" votati dai lettori del Quotidiano del Sud.