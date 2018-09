«MOLTO probabile». Davanti all’ipotesi di un voto alla scadenza naturale della legislatura, nel Partito democratico più d’uno ipotizza una data: il 20 gennaio, prima domenica disponibile dopo i canonici 60 giorni (nel 2013 si votò il 17-18 novembre). Con il centrodestra appeso all’incontro di oggi a Palazzo Grazioli, i 5 Stelle già in campagna elettorale con Antonio Mattia, altri nomi in campo come il radicale Maurizio Bolognetti e l’outsider Carmen Lasorella, più fonti accreditate del Pd lucano confermano l’ipotesi del voto regionale nella penultima domenica di gennaio 2019. Certo, «non sarà semplice» sospira un altro esponente di spicco dei dem di Basilicata.

Già nei giorni scorsi alcuni esponenti del centrodestra come i salviniani lucani avevano lamentato come stesse ormai per tramontare «la speranza di andare ad elezioni entro novembre» visto che «oramai, non essendoci più i termini e le condizioni di legge, è automatico che si vada a votare non prima di metà dicembre o forse addirittura a gennaio». Quell’«addirittura» col passare del tempo rischia di essere cancellato, e nel caso di un voto il 20 gennaio già si pregusta un periodo pre-natalizio di tavoli-tavolate e febbrile compilazione di liste.

In attesa di conoscere la data, però, sempre dal Pd continua l’offensiva ai grillini, individuati come i veri avversari almeno in questa fase (si vedano le 5 domande a Di Maio del segretario Mario Polese via social).

«In Vigilanza Rai - scrive il senatore Salvatore Margiotta, componente della Commissione di Viglianza Rai - si è consumato l'ultimo atto della trasformazione del M5S da partito di lotta a partito di lottizzatori. I pentastellati, infatti, sono stati complici silenziosi della trattativa tra Lega e Fi che aveva sul piatto la presidenza della Rai e l’alleanza alle regionali, compresa la mia Basilicata. Di Maio si assuma la responsabilità di aver avallato una delle operazioni di lottizzazione più feroci degli ultimi anni, con l’aggravante del beneplacito di Berlusconi. Sono lontani i tempi in cui il presidente Fico pretendeva che i partiti uscissero dalla Rai. Sulla legittimità del reincarico a Foa si esprimeranno gli organi competenti. Tuttavia, c'è un precedente che dovrebbe far riflettere il governo. Nel 2006 - prosegue Margiotta - i cinque consiglieri Rai che avevano votato la nomina dell’ex direttore generale Alfredo Meocci, sono stati rinviati a giudizio e intimati dall’Authority al pagamento di una multa, confermata dal Consiglio di Stato, rispettivamente di 14,3 milioni di euro e di 370mila euro. Ma non solo, anche la Corte dei Conti nel 2007 ha inviato una richiesta di risarcimento di 50 milioni di euro per una nomina considerata incompatibile, dall’Autorità per le Comunicazioni. Ci sono dei precedenti che inviterebbero alla prudenza. Ma non sarebbe stato meglio accettare l’esito del voto del parlamento e procedere alla nomina di un nuovo presidente senza trasformare la Vigilanza Rai in un indegno mercato delle vacche?».