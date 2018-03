Il vino lucano al salone internazionale di Düsseldorf: al Prowein si racconta il Vulture

OTTO donne del vino italiane raccontano la loro storia, la loro passione e i loro successi al Prowein di Düsseldorf, il salone dei vini della Germania: accadrà domenica 18 marzo nello stand di Meininger, una delle più importanti riviste tedesche sul vino. L’incontro è organizzato dall’Associazione nazionale Le Donne del Vino, guidata da Donatella Cinelli Colombini, e s'intitola «L'Italia dalla Valpolicella nel Veneto al Vulture in Basilicata, i grandi rossi e sorprese in bianco: otto produttrici di punta e i loro vini». Per la Basilicata sarà presente Carolin Martino.

• LE SIGNORE DELL'AGLIANICO, 10 STORIE DI DONNE

CHE STANNO FACENDO GRANDE LA BASILICATA

Sarà la giornalista Veronika Crecelius, corrispondente per l’Italia di Weinwirtschaft, a orchestrare racconti e degustazione. Per le Donne del Vino, ci sarà la vice presidente nazionale, Daniela Mastroberardino: «Siamo sempre più internazionali. La nostra associazione partecipa come protagonista a molte iniziative sul vino nel mondo: il concorso giapponese Sakura quest’anno ha assegnato 59 medaglie ai vini delle produttrici donne italiane, mentre le nostre vignaiole e sommelier sono chiamate a fare da giurate nei più importanti concorsi del mondo, da Féminalise di Parigi, il 5 aprile, alla Sélections Mondiales des Vins Canada, in Quebec, a fine maggio».

«Ora ci raccontiamo a Prowein ma per l’autunno ci prepariamo a un grande evento internazionale al femminile per festeggiare i trent'anni delle Donne del Vino», aggiunge.