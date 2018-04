Biglietto unico da 19 euro per tutti gli eventi di Matera Capitale

MATERA – I visitatori che saranno a Matera nel 2019 potranno acquistare un biglietto unico, dal costo di 19 euro e valido per tutto l’anno, per assistere agli eventi legati al programma di «Capitale europea della cultura 2019». I biglietti saranno in vendita dal prossimo settembre. Lo hanno annunciato ieri, a Matera, il sindaco, Raffaello De Ruggieri e il presidente della Fondazione "Matera-Basilicata 2019», Salvatore Adduce, illustrando i risultati della relazione sullo stato di avanzamento del progetto «Matera 2019» presentato nei giorni scorsi a Bruxelles insieme ai contenuti del bando per l’allestimento della «Cava del sole» da destinare a luoghi per lo svolgimento di spettacoli.

De Ruggieri e Adduce hanno spiegato che a Bruxelles «hanno apprezzato l’esistenza di un clima di armonia tra le forze politiche locali, a garanzia del programma avviato, e questo - hanno aggiunto - rappresenta un segno positivo in controtendenza rispetto alle tante divisioni che si notano in altri Paesi».

Comune e Fondazione sono «fiduciosi per l'attribuzione a Matera di risorse per 1,5 milioni di euro con il premio "Melina Mercouri" sulle capitali della cultura». Riguardo al bando per l’allestimento e la gestione della Cava del sole per lo svolgimento degli eventi di arti performative per Matera 2019, in scadenza il prossimo 29 maggio, è stato definito un valore della concessione per 9,7 milioni di euro per la durata di quattro anni. Il concessionario dovrà realizzare entro il 31 dicembre 2018 una struttura amovibile e polifunzionale, che potrà ospitare 800 persone, e i servizi. Comune e Fondazione si sono riservate una quota per far svolgere eventi propri.