Mare pulito, in Basilicata raddoppiano le "bandiere blu"

MATERA – In Basilicata raddoppia il numero delle bandiere blu assegnate dalla Fee (Foundation for environmental education). Si confermano Maratea sul Tirreno e Policoro sullo Jonio e si aggiungono altre due località joniche, Nova Siri e Bernalda-Metaponto. Sono stati trentadue i criteri esaminati dalla Fee per individuare le spiagge che meritano il riconoscimento di qualità alla qualità del mare, dell’ambiente e del paesaggio.

“Un risultato importante che ci rende orgogliosi”, afferma l'assessore regionale allo sviluppo Roberto Cifarelli, poiché le quattro bandiere sono anche un riconoscimento ad altri ambiti come ''la gestione del territorio grazie agli impianti di depurazione, la gestione dei rifiuti, la vivibilità e la valorizzazione delle aree naturalistiche”; quindi “aver raddoppiato il numero delle località che possono fregiarsi del titolo di bandiera blu premia dunque, più complessivamente, le politiche regionali del territorio, testimoniando il grande sforzo fatto per rendere più alti gli standard ambientali che contraddistinguono il nostro mare e le nostre località turistiche”, sottolinea Cifarelli che rende merito soprattutto alle amministrazioni locali, agli operatori turistici, alle associazioni ed ai cittadini dei Comuni interessati.