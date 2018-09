Il lido Sabbia d’Oro di Scanzano vince l’Oscar degli stabilimenti balneari

SCANZANO JONICO – È lucano il migliore stabilimento balneare d'Italia dal punto di vista dell'architettura e dell'arredo. Il Lido Sabbia d'oro di Scanzano Jonico (Matera) ha dominato il concorso "Best Beach", l'iniziativa organizzata dall'autorevole portale di settore Mondo Balneare che ieri ha comunicato l'esito di quelli che sono gli unici oscar dedicati ai lidi italiani, giunti alla terza edizione. Lo stabilimento balneare della riviera metapontina si è classificato primo nella categoria "Best Beach Design", raccogliendo ben 11.354 voti dal pubblico (su 100mila complessivi) e staccando con un enorme margine gli avversari, a partire dai Bagni Pinuccia di Varazze (Liguria) e dal Lido Arancio di Baia Felice (Campania) che si sono piazzati secondi e terzi con rispettivamente 238 e 222 voti.

Il Lido Sabbia d'oro, di proprietà del giovane imprenditore lucano Giuseppe Ferrara, è situato in una spiaggia ampia e attrezzata con ombrelloni hawaiani e lettini con cuscini ergonomici. Fiori all'occhiello della struttura sono la piscina panoramica con lettini e ombrelloni di design, il servizio bar sotto l'ombrellone e l'esclusivo rooftop restaurant e il vip lounge bar. Tra i partecipanti alla categoria "Best Beach Design" c'era un altro stabilimento lucano, il Lido Splash di Rotondella sempre in provincia di Matera. Per quanto riguarda le altre categorie del concorso, a vincere il titolo di "Best Beach Bar" è stato il Singita di Marina di Ravenna (Emilia-Romagna) con 11.178 voti, mentre la "Best Italian Beach" del 2018 è il lido Cala San Giovanni di Polignano a Mare (Puglia) con 2.123 voti.

La cerimonia di premiazione del concorso Best Beach si terrà giovedì 11 ottobre alle ore 16 nell'ambito di Sun Beach&Outdoorstyle, 36^ edizione del salone internazionale di riferimento per il mondo balneare, l'outdoor e il camping, a cura di Italian Exhibitiong Group e in contemporanea con TTG Travel Experience e SIA Hospitality Design alla Fiera di Rimini dal 10 al 12 ottobre. I vincitori avranno in premio dei trofei e l'esposizione della gigantografia del loro stabilimento balneare per tutta la durata della fiera.