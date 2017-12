Due giorni con Sergio Brio, a gennaio a Potenza il libro dell'«ultimo 5topper»

POTENZA – Un campione del calcio come ce ne sono pochi: in campo rispetto e classe, e un profilo lontano dai riflettori. È questo Sergio Brio, in maglia bianconera dal 1978 al 1990, vincitore di tutte le competizioni confederali e stella nella Walk of Fame dello Stadium di Torino. Il difensore sarà ospite del club “Juventus Supporters” di Potenza a gennaio.

Venerdì 12 alle 17 incontrerà i tifosi nella sede del circolo in via Manzoni (nei pressi di viale Dante) dalle 17 (dalle 19 aperitivo e cena: info 348 9357598), mentre sabato 13 l’appuntamento da non perdere è il «caffè con Brio» delle ore 10 al Ludos Bar (viale Dante n. 39). Alle 11,30 ci si sposterà nella sala degli specchi del Teatro Stabile per la presentazione del libro “L’ultimo 5topper” (Graus editore, prefazione di Giampiero Boniperti) e dalle 13 aperipizza in viale Marconi.