Calcio Serie C, altri 10 punti di penalizzazione al Matera per violazioni Covisoc

IL Tribunale federale nazionale (Tfn) presieduto da Cesare Mastrocola ha sanzionato 6 società di Lega Pro per violazioni CO.VI.SO.C.

Il Tfn ha inflitto 10 punti di penalizzazione al Matera (Girone C di Serie C), 6 punti di penalizzazione al Siracusa (Girone C di Lega Pro) e all’Akragas (Girone C di Lega Pro) e 2 punti di penalizzazione a Mestre (Girone B di Serie C), Piacenza (Girone A di Lega Pro) e Gavorrano (Girone A di Lega Pro).

Sono stati invece prosciolti da ogni addebito il Santarcangelo (Girone B di Lega Pro) e il Pro Piacenza (Girone A di Lega Pro).