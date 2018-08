Matera Calcio, Columella ha ceduto le quote a Nico Andrisani

MATERA – Passaggio delle quote del Matera Calcio effettuato, come anticipato nei giorni scorsi. Nico Andrisani è il nuovo presidente. In uno studio notarile di Altamura, Saverio Columella ha passato di mano all'imprenditore materano che opera nel settore della ristorazione. Mentre il nuovo gruppo dirigenziale del Matera Calcio era intento a formare le carte, allo stadio "XXI Settembre - Franco Salerno" mister Imbimbo era già a lavoro con parte della nuova squadra. In campo, oltre allo staff tecnico, c'erano, tra gli altri, il portiere Mascagni, il terzino Cacciola, il mediano Orefice, oltre ai già noti Stendardo, Dellino, Corado e Dammacco. Ma altre pedine sono in arrivo. Sicuramente, quindi, il derby con il Potenza in Coppa Italia si giocherà.