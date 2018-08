Coppa Italia, a Matera derby vietato ai potentini

MATERA – Sarà un derby con il solo pubblico materano. E' questa la decisione che arriva dopo il Gos svolto fino a pochi minuti fa e che era iniziata nella serata di lunedì. La partita tra Matera e Potenza in programma domani alle ore 17:30 avrà gli spettatori, ma è stato deciso di vietare la trasferta ai tifosi del Potenza. Quindi saranno aperti due settori: la Tribuna, centrale (al costo di 15 euro + 1.50 euro di prevendita, con ridotto a 10 euro + 1.50 euro di prevendita) e laterale (al costo di 12 euro + 1.50 euro di prevendita, con ridotto a 8 euro + 1.50 euro di prevendita), e la Gradinata (al costo di 10 euro + 1.50 euro di prevendita, con ridotto a 5 euro + 1.50 euro di prevendita).

Niente curva Sud, ne curva ospiti. Per tutti i residenti della provincia di Potenza ci sarà la diretta streaming gratuita di Serie C Tv sulla piattaforma Eleven Sports che ha deciso di mettere a disposizione la partita anche agli utenti Facebook, proprio sulla pagina Eleven Sports. Si tratta di una piccola vittoria per la nuova dirigenza materana, anche se l'obiettivo era quello di avere le due tifoserie per vivere al meglio la “classica di Basilicata” in programma per domenica 5 e rimandata per maltempo.