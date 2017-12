VIBO MARINA - Tentato incendio di un'attività commerciale in via Senatore Parodi, a Vibo Marina. Solo grazie al pronto intervento di una volante della Squadra mobile della Polizia di Stato, che si trovava di servizio in zona, i delinquenti si sono dati alla fuga e l'incendio è stato sedato sul nascere.

Nella serata di giovedi, infatti, ignoti malviventi hanno tentato di appiccare il fuoco ad un noto bar-pasticceria ubicato su una delle principali arterie commerciali della frazione marina di Vibo Valentia. L'episodio, già grave nella sostanza, risulta inoltre essere inquietante per le modalità di esecuzione, in quanto il fatto è accaduto poco dopo la chiusura serale dell'attività commerciale e di fronte alla locale caserma dei Carabinieri di Vibo Marina.

Rialza, dunque, prepotentemente la testa anche, e soprattutto, in questi giorni festivi la criminalità organizzata a Vibo Valentia e frazioni, lanciando inquietanti segnali con una nuova e sfacciata arroganza criminale, messa in campo per accaparrarsi il predominio sul territorio vibonese e sulle attività commerciali operanti.