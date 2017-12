CATANZARO - Un vero e proprio assalto quello compiuto a Catanzaro ai danni di una donna che ha rischiato di essere rapita allo scopo di essere violentata. Due persone, infatti, hanno sfondato la porta della abitazione della donna con l'obiettivo di rapirla allo scopo di violentarla.

I due, Khalid Ezzahraoui, di 42 anni, di nazionalità marocchina, e Walter Nisticò, italiano di 47, con precedenti, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia cittadina con l’accusa di sequestro di persona e violazione di domicilio.

I militari, intervenuti in seguito alla richiesta di aiuto di una donna che denunciava la presenza di due persone che stavano sfondando la porta della sua abitazione, sono entrati nella casa e hanno trovato i due uomini che urlavano all’indirizzo della donna e del suo compagno, costretto ad adagiarsi sul pavimento. Dagli accertamenti è emerso che i due arrestati, uno dei quali sottoposto all’obbligo della firma e l’altro all’affidamento in prova ai servizi sociali, per almeno un quarto d’ora avevano terrorizzato la coppia manifestando l'intento di portare via da casa la donna per abusarne sessualmente.