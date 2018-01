REGGIO CALABRIA - I carabinieri hanno arrestato e posto ai domiciliari a Reggio Calabria un disoccupato di 36 anni, Francesco Neri, già noto alle forze dell'ordine.

L’uomo é stato bloccato dopo che con la sua auto aveva tamponato una vettura in sosta e tentato di darsi alla fuga. Sottoposto a controllo dai militari del Nucleo radiomobile della Compagnia, Neri é risultato in stato di alterazione psicofisica a causa dell’assunzione di bevande alcoliche.

La successiva perquisizione dell’auto condotta dal disoccupato ha portato al ritrovamento all’interno della vettura di 35 grammi di hascisc suddivisi in tre pezzi custoditi in un involucro in plastica. A Neri, sanzionato per guida in stato d’ebbrezza, é stato contestato il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.