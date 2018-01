NICOTERA (VIBO VALENTIA) - Ammonterebbe, secondo una prima stima, a 100mila euro il valore dei beni preziosi rubati da alcuni malviventi in una gioielleria di Nicotera. L'episodio si è verificato la scorsa notte ai danni dell'attività commerciale della famiglia Limardo, sito in pieno centro cittadino. I ladri sono penetrati nei locali da una porta d'ingresso posta nella parte retrostante e, con circospezione, si sono adoperati per recidere tutti i possibili collegamenti elettrici che avrebbero potuto far scattare il sistema di allarme. Una volta all'interno hanno trafugato gli oggetti preziosi riposti nelle vetrine ma non non sono riusciti a prendere quelli contenuti nella cassaforte. Ad ogni modo, pare che a mettere in fuga i malviventi sia stato proprio il dispositivo di sicurezza. Sul posto si sono recati i carabinieri della Stazione mentre il titolare del locale è stato sentito dal tenente Lanzolla, comandante interinale della Compagnia di Tropea.