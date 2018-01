CATANZARO - Niente ritorno tra i banchi per gli studenti di tutte le scuole di Catanzaro. Il sindaco Sergio Abramo ha, infatti, emesso un'ordinanza dal momento che Sorical dovrà intervenire per completare i lavori su alcune condotte. Tornano quindi i disagi idrici nel capoluogo di Regione. Questa volta non per un guasto alla rete acquedottistica ma per il completamento dei lavori di messa in sicurezza della linea Simeri-Passante lungo la condotta che corre lungo il letto del fiume Alli.

Come annunciato durante la conferenza stampa di stamattina in cui Sorical ha fatto il punto sul lavoro svolto nel 2017 nelle cinque province calabresi e ha illustrato gli investimenti per il futuro, lunedì 8 gennaio si procederà con l'allaccio di un nuovo bypass lungo la conduttura di Alli.

L'intervento, che rappresenta la chiusura del quinto e ultimo dei cantieri aperti nel 2017, renderà necessaria la chiusura della fornitura idrica per tutta la giornata di lunedì, comportando la mancanza di acqua su quasi tutto il territorio comunale. Per questo motivo, come detto, il Comune di Catanzaro ha già predisposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per le giornate di lunedì 8 e martedì 9 gennaio.