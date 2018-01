Cinque incendi nella notte nel Vibonese: bruciate quattro automobili e un escavatore in un cantiere

VIBO VALENTIA - Cinque incendi si sono verificati questa notte nel territorio vibonese. I roghi hanno interessato 4 autovetture e un escavatore.

Per quanto concerne quest'ultimo, si trovava all’interno di un cantiere nel territorio di Ionadi quando, intorno all'una di notte, per cause in corso di accertamento, è stato avvolto dalle fiamme. Le altre auto bruciate erano parcheggiate a Mileto, Tropea e a Dasà, quest'ultima di proprietà di un ragazzo che abita in Germania tornato nel paese natio per le vacanze natalizie.

In tutti gli episodi sono intervenuti i vigili del fuoco mentre le indagini per accertare la matrice delle fiamme sono svolte da carabinieri e polizia.