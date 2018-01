MAIDA (CATANZARO) - Una tragedia si è verificata a Maida in provincia di Catanzaro dove un trattore agricolo munito di scuotitore per le olive, per cause il cui accertamento è affidato agli organi inquirenti, si è ribaltato.

A bordo dei veicolo si trovava un ragazzo, Domenico Furfari di 31 anni di Lamezia Terme, che è morto sul colpo. L'intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso la messa in sicurezza del mezzo che si trovava in un tratto di terreno in forte pendio, consentendo il recupero del corpo della vittima.

Sul posto i carabinieri della locale stazione per gli accertamenti del caso.