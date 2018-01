Insulti e minacce di morte agli anziani genitori, arrestato dai carabinieri un uomo nel Catanzarese

CATANZARO - I carabinieri della stazione di Taverna di Catanzaro, hanno arrestato in flagranza per maltrattamenti a familiari e conviventi e minaccia grave ed estorsione, un uomo di 42 anni, Francesco Fratto (nella foto in basso) noto pregiudicato di Sorbo San Basile.

L'arresto è scattato a seguito di una telefonata al 112 giunta circa alle 23 della madre dell'uomo, impaurita dai comportamenti del figlio convivente. Al loro arrivo, i carabinieri hanno trovato Fratto in evidente stato di alterazione psicofisica, per eccesso di sostanze alcoliche, e che minacciava di morte e insultata, anche in presenza dei carabinieri, i suoi anziani genitori.

L'uomo veniva bloccato e venivano così evitate ulteriori e più gravi conseguenze. Si è scoperto che all'interno della famiglia erano ripetuti i contrasti e le minacce, così come continue erano le richieste di denaro per assecondare la sua voglia del gioco, soprattutto dei “Gratta e Vinci”.

Fratto, dopo essere dichiarato in stato di arresto in flagranza di reato e, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza del Comando Stazione Carabinieri di Taverna per qualche ora, in attesa del giudizio direttissimo, come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Catanzaro.