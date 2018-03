REGGIO CALABRIA - Un uomo è stato denunciato per ricettazione all'aeroporto di Reggio Calabria, dove è stato trovato in possesso di 60 carati di diamanti nascosti nel bagaglio a mano.

L'operazione è stata portata a termine dalla polizia di Stato e dalla guardia di finanza nella repressione di reati che si realizzano all’interno dell’aeroporto ed in particolare legati al transito dei passeggeri.

Nell’aeroporto "Tito Minniti" di Reggio Calabria, personale della polizia di Stato in servizio presso la Polaria ed i militari della guardia di finanza hanno denunciato per ricettazione K.R.R., iraniano di 52 anni residente a Milano.

L’uomo, che si doveva imbarcare con destinazione Milano, è stato notato dal personale per il suo atteggiamento insofferente al momento dei controlli di rito ed a seguito di più accurata perquisizione è stato trovato in possesso di diamanti, per un totale di circa 60 carati, custoditi nel bagaglio a mano, senza documentazione idonea atta a comprovarle la lecita provenienza.

Il cittadino iraniano è stato denunciato in stato in stato di libertà per il reato di ricettazione ed i diamanti sono stati sequestrati e posti a disposizione dell’autorità giudiziaria.