COSENZA - Tre operai sono rimasti intossicati, questa mattina, nel centro di Cosenza, nella zona di via XXIV Maggio, a causa di un incendio che ha interessato il sottotetto di una palazzina in ristrutturazione in cui si trovavano.

Le fiamme sono state domate velocemente. Non si conoscono ancora le cause del rogo, sviluppatosi, secondo i rimi rilievi, a causa di un corto circuito. Sul posto sono intervenuti anche la polizia e i vigili urbani. Le condizioni degli operai non sono gravi.