CONDOFURI (REGGIO CALABRIA) - Un uomo di 69 anni, Felice Santernecchi, è morto per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 106, nel territorio del comune di Condofuri, in provincia di Reggio Calabria.

L'uomo, alla guida di una autovettura Skoda Fabia, stava percorrendo l'arteria in direzione Taranto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo che ha invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con un suv Nissan Qashqai, condotto da una donna di 31 anni.

L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso del grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, dove è deceduto poco dopo. L'altra conducente ha riportato solo lievi ferite. I rilievi sul luogo dell'incidente sono stati eseguiti dalla polizia stradale.