MILETO (VIBO VALENTIA) - Un incendio è scoppiato per cause che sono in corso di accertamento in un appartamento al secondo piano di uno stabile di Mileto. All’interno dell’abitazione al momento non c'erano persone ma solo un cagnolino che è stato messo in salvo dai vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia giunti sul posto per spegnere il rogo.

L’animale è stato successivamente affidato alle cure di un veterinario. Il rogo, generatosi probabilmente all’interno della cucina, ha distrutto tutti gli arredi presenti nel locale.

L’intervento dei vigili del fuoco ha limitato il propagarsi delle fiamme. Per avere ragione dell’incendio hanno lavorato tre squadre di pompieri per un totale di dieci operatori con un’autoscala e un’autobotte di supporto.