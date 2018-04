REGGIO CALABRIA - Due arresti da parte dei carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro (Reggio Calabria). Il primo a finire nel mirino dei militari è stato un uomo di 59 anni, che era solo da pochi giorni ai domiciliari, ma è stato sorpreso fuori dalla sua abitazione a Sant'Anna di Laureana di Borrello. Il 59enne è stato arrestato in flagranza dai carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro (Reggio Calabria) per evasione. L’arrestato è stato sottoposto nuovamente ai domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

Nello stesso contesto, a Melicucco, i militari hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione nei confronti di un 45enne, A. F., già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. L'uomo è anche figlio di un elemento di spicco di una delle cosche di 'ndrangheta della Piana di Gioia Tauro. Il 45enne dovrà espiare la pena residua di 5 anni di reclusione in regime carcerario poiché è stato riconosciuto colpevole del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti per fatti commessi nel mese di luglio 2017 nel Comune di Rivoli in provincia di Torino. È stato trasferito nel carcere di Locri.