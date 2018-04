VIBO VALENTIA - I carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno, nel corso di un servizio finalizzato al controllo degli esercizi commerciali, hanno denunciato i titolari di quattro esercizi pubblici che stavano trasmettendo nei propri locali partite di calcio serie A utilizzando tessere Mediaset premium non abilitate all’uso commerciale ma destinate ad un contratto di tipo privato o peggio ancora decoder abusivi.

In particolare, in tre casi, sono stati utilizzate delle smart card della abilitate al solo uso domestico. In un caso, il titolare dell’esercizio è stato trovato in possesso di un decoder non abilitato attraverso il quale, comunque, venivano trasmessi eventi sportivi a pagamento.

Le schede e i decoder sono stati sequestrati.