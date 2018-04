REGGIO CALABRIA - La sentenza della Corte di Cassazione che ha condannato in via definitiva l'ex governatore della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti (LEGGI LA NOTIZIA), è sicuramente un caso di rilevanza pubblica ma, ovviamente, è soprattutto una vicenda umana e familiare e a ricordarlo a tutti è la figlia di Giuseppe Scopelliti, Greta, che ha affidato a Facebook le proprie parole d'amore al padre: «Caro papà - scrive la ragazza - non trovo le parole per esprimere ciò che provo. Sei una persona perbene, lo sappiamo noi e lo sanno anche loro. Non hai mai sbagliato, eppure oggi stai pagando. Ci hanno pugnalati ancora una volta, questa ha fatto più male delle altre ma noi non ci arrenderemo, combatteremo fino alla fine per dimostrare la tua innocenza. Ricordo tutto ciò che mi hai detto con le lacrime agli occhi, le lacrime di chi, con dolore, deve salutare la sua famiglia. Ti prometto che farò tutto ciò che mi hai chiesto e lo farò per te, per mamma, per Gilda, per noi tutti. Ti voglio tanto bene, un abbraccio forte, la tua bambina grande».

Scopelliti questa mattina si è presentato questa mattina presso il carcere di Arghillà per scontare la propria pena (LEGGI LA NOTIZIA)