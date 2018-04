GIOIA TAURO - Un incidente stradale si è verificato sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore causando quattro feriti e coinvolgendo due veicoli. L'Anas ha comunicato a causa dell'incidente è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la strada in corrispondenza del km 473.2, a Gioia Tauro.

Per cause in corso di accertamento, l’incidente ha coinvolto due veicoli e quattro persone sono rimaste ferite. Sul posto si sono recati il personale dell’Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione il prima possibile.

Il traffico in entrambe le direzioni è deviato con indicazioni sul posto.