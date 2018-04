VIBO VALENTIA - I Carabinieri di Dinami hanno deferito una donna 56enne originaria dello stesso centro, per il tentato furto in un minimarket. Un militare dell'Arma, libero dal servizio, mentre transitava dinanzi all'esercizio commerciale, ha individuato la donna, già conosciuta dalle forze dell'ordine, entrare all’interno, decidendo di seguirla, notando la stessa afferrare velocemente alcuni prodotti alcolici, occultarli in una borsa e infine cercare di allontanarsi. Il carabiniere, tuttavia, l'ha bloccata unitamente alla commessa del negozio. La donna a seguito di richiesta del militare, ha riconsegnato il maltolto e successivamente è stata deferita in stato di libertà per il reato di tentato furto.