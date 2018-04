CELICO (COSENZA) - Incidente mortale sulla strada statale 107 "Silana Crotonese" nel territorio comunale di Celico, in provincia di Cosenza. Per cause in corso d’accertamento, due autovetture e un camion si sono scontrati in prossimità del ponte Cannavino a Celico. Nell’incidente ha perso la vita una donna di 42 anni, Elena Donato, residente a Spezzano Piccolo, che viaggiava su una Volkswagen Polo.

Lo scontro è stato violentissimo e l'autovettura su cui viaggiava la donna è rimasta distrutta. La statale 107 è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza portate avanti da polizia stradale, vigili del fuoco, personale del 118 e Anas.

