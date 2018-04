PAOLA (COSENZA) - Dopo il suo arresto, lo scorso anno, mentre era in vacanza a Firenze, l’ex governatore dello Stato del Tamaulipas (Messico) Tomas Jesus Yarrington Ruvalcaba, condannato a due ergastoli e ricercato in campo internazionale dagli Usa per associazione per delinquere, traffico internazionale di stupefacenti, riciclaggio, frode bancaria, evasione fiscale e altri gravi reati, è stato estradato dall’Italia negli Stati Uniti.

L’uomo, 60 anni, da almeno sei anni si nascondeva in Italia, a Paola (Cosenza), dove viveva in incognito, fingendosi un imprenditore. Scortato da agenti della Polizia di frontiera e della giudiziaria, Ruvalcaba, questa mattina all’alba è stato preso in consegna ad alcuni agenti Us Marshals, giunti appositamente dagli Usa per estradarlo, quindi è stato trasferito a bordo di un aereo di linea della Klm diretto a Houston (Texas) via Amsterdam.

Le indagini per la sua cattura, condotte dal Servizio centrale operativo, con la collaborazione della Squadra mobile di Cosenza e il supporto della Squadra mobile di Firenze e del Servizio di Polizia scientifica, sono scaturite a seguito delle informazioni fornite dal Department of homeland security, mediante il servizio per la cooperazione internazionale di Polizia.