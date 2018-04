SERRA SAN BRUNO (VIBO VALENTIA) - Ennesimo incidente stradale mortale sulle strade calabresi, un uomo è morto, infatti, alle porte di Serra San Bruno, nel Vibonese.

Secondo quanto ricostruito l'incidente stradale sarebbe avvenuto intorno alle 18 di oggi coinvolgendo una motocicletta. Il centauro, Gennaro Agostino, 45 anni, di Gioia Tauro ma originario di Taurianova è la vittima che viaggiava a bordo della sua moto di grossa cilindrata quando, per cause il cui accertamento è affidato ai carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno, ha perso il controllo del proprio mezzo mentre si stava dirigendo verso lo svincolo autostradale dell'A2 per fare ritorno a casa, all'incirca all'altezza del tratto finale del tratto di strada che collega Serra San Bruno alla Trasversale delle Serre in direzione del territorio comunale di Soriano.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 i cui sanitari, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso in quanto l'uomo è morto sul colpo.