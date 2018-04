SELLIA MARINA (CATANZARO) - Un incendio che si è sviluppato nella pineta di Sellia Marina, adiacente la spiaggia, ha avvolto anche una roulotte provocando una esplosione.

Il fatto è avvenuto questa mattina, mentre nella zona c'era tanta gente complice la bella giornata. All’interno dell’automezzo si trovava una bombola Gpl che, con le fiamme, è esplosa. Il boato provocato dall’esplosione è stato sentito a centinaia di metri di distanza e diverse sono state le telefonate alla sala operativa dei vigili del fuoco.

Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Sellia Marina che ha domato l’incendio prima che potesse allargarsi nella pineta, quindi ha messo in sicurezza l’area. La roulotte è andata completamente distrutta, così come la bombola di Gpl esplosa (Foto a sinistra). Nella zona è intervenuta anche un’ambulanza del 118 per l’eventuale assistenza medica, ma non ci sono state conseguenze per le persone.

I vigili del fuoco hanno avviato le indagini per ricostruire le cause del rogo.