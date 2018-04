STRONGOLI (CROTONE) - Un uomo di 39 anni, Rosario Abate (nella foto sotto), residente a Carfizzi, è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla strada statale 106, nel Crotonese.

Per cause in corso di accertamento, la moto su cui viaggiava Abate, una Ducati, è finita fuori strada, urtando un muretto e finendo poi dalla parte opposta. L'incidente è avvenuto nel tratto tra Torre Melissa e Strongoli.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare Abate in ospedale, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il trentanovenne era un appassionato di moto e di motori ed era molto noto nel comprensorio.