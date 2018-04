AMANTEA (COSENZA) – Quattro romeni sono stati acciuffati dopo una fuga rocambolesca a seguito di una rapina a danno di un anziano. I malviventi aveva appena rapinato un anziano della sua auto, una Fiat Punto, nel territorio comunale di Domanico, fuggendo lungo la costa tirrenica.

Giunta nei pressi del comune di Belmonte Calabro, l’utilitaria è stata agganciata dai carabinieri della stazione di Amantea. I militari, dopo aver chiesto rinforzi, sono entrati in azione, inseguendo i malviventi, i quali hanno rischiato di provocare diversi incidenti, anche perché lungo la statale 18 sono in corso i lavori di bitumazione per il “Giro d’Italia”.

Altezza del bivio di Coreca di Amantea, i fuggitivi hanno fatto finta di svoltare a destra, per poi operare una repentina virata a sinistra ma, nel maldestro tentativo di tornare sul rettilineo, la vettura è uscita di strada. I quattro a bordo dell’auto - due donne e due uomini - hanno tentato di fuggire via a piedi. Due sono stati bloccati subito (un uomo e una donna). Gli altri in un secondo momento.