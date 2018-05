VIBO VALENTIA - Un ciclista che stava percorrendo la strada che conduce Vibo Valentia a Vibo Marina, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto rovinosamente al suolo, riportando un trauma cranico e la frattura del midollo oltre che ferite agli arti inferiori.

A causa della gravità della sue condizioni, il ferito è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale "Pugliese" di Catanzaro per le cure del caso. Sul posto per l'avvio delle indagini e per accertare eventuali responsabilità anche la polizia.