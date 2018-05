ROVITO (COSENZA) - Brutto incidente stradale sulla Silana - Crotonese: deceduta una 74enne, mentre è gravissima sua figlia, che al momento dell’impatto si trovava alla guida del mezzo.

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro, avvenuto intorno alle 17, in prossimità dello svincolo di Rovito. Sono state coinvolte due auto, una Fiat e una Ford, sulla quale viaggiavano in tutto tre persone. Ad avere la peggio è stata la donna, Rosa Cortese, per la quale non c’è stato niente da fare.

Sul posto è giunto anche l’elisoccorso, che ha riportato in ospedale la figlia della vittima; le sue condizioni sarebbero gravi. La polizia stradale si sta occupando dei rilievi del caso.