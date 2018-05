SIMERI CRICHI (CATANZARO) - Un uomo è morto ed un altro è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a Simeri Crichi, sulla strada statale 106.

Per cause in corso di accertamento una Bmw X1 si è scontrata frontalmente con una Fiat Panda condotta da un anziano, P.S., residente a Catanzaro. L'urto è stato violentissimo: la Bmw si è poggiata su un fianco terminando la sua corsa in un fosso di scolo, mentre la Panda si è completamente accartocciata. L'uomo alla guida è rimasto intrappolato tra le lamiere contorte ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina e della sede centrale di Catanzaro per estrarlo ed affidarlo alle cure del 118.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi e l'uomo è morto dopo alcune ore nell'ospedale di Catanzaro. Ferito, ma non in pericolo di vita, l'uomo alla guida della Bmw. Notevoli i rallentamenti al traffico.