COSENZA - L’automobile del consigliere comunale di Cosenza Giovanni Cipparrone, eletto con il Pse, è stata incendiata nel parcheggio di Ecologia Oggi dove lavora. Il fatto è accaduto in pieno giorno.

L’auto, una Fiat Croma, è andata distrutta. Sul gesto indagano le forze dell’ordine. Nei giorni scorsi anche l’auto del fratello di Cipparrone è stata incendiata.

Sulla vicenda è intervenuto il presidente di Anci Giovani Calabria Marco Ambrogio, collega di Cipparrone in Comune, che in una nota sottolinea come «ancora una volta gli amministratori in Calabria sono sotto attacco. È sempre più difficile - prosegue - continuare a fare politica. Apprendiamo con sgomento e stupore del vile attentato subito da Cipparrone, presidente della commissione controllo e garanzia. Come Anci non possiamo più tollerare una situazione del genere. Chiederemo un incontro al prefetto per valutare tutte le misure necessarie affinché gli amministratori possano svolgere il loro mandato nella pienezza democratica e civile».